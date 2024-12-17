Мінфін розмістив ОВДП на понад 10 млрд грн — Finance.ua

Мінфін розмістив ОВДП на понад 10 млрд грн Сьогодні 17:19

Мінфін розмістив ОВДП на понад 10 млрд грн

Міністерство фінансів України 17 грудня розмістило облігації внутрішніх державних позик на понад 10 млрд грн.

Про це йдеться на сайті відомства.

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

на 3,163 млрд грн під 15,09% з погашенням у лютому 2026 року;

цінних паперів на 4,106 млрд грн під 16,17% з погашенням у квітні 2027 року;

на 3,052 млрд грн під 16,46% до листопада 2027 року.

Відомство не залучало ОВДП, номінованих у доларах чи євро.

Нагадаємо, Мінфін у листопаді залучив понад 80 млрд грн від розміщення ОВДП. Військові облігації становили 48,4 млрд грн із загального обсягу випущених держоблігацій.

У Мінфіні підкреслили, що попит на ОВДП серед громадян продовжує зростати. У листопаді ОВДП в обігу, які у власності фізосіб, зросли на 3,5% - до 73 млрд грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.