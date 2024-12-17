Мінфін розмістив ОВДП на понад 10 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінфін розмістив ОВДП на понад 10 млрд грн

16
Мінфін розмістив ОВДП на понад 10 млрд грн
Мінфін розмістив ОВДП на понад 10 млрд грн
Міністерство фінансів України 17 грудня розмістило облігації внутрішніх державних позик на понад 10 млрд грн.
Про це йдеться на сайті відомства.
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
  • на 3,163 млрд грн під 15,09% з погашенням у лютому 2026 року;
  • цінних паперів на 4,106 млрд грн під 16,17% з погашенням у квітні 2027 року;
  • на 3,052 млрд грн під 16,46% до листопада 2027 року.
Читайте також
Відомство не залучало ОВДП, номінованих у доларах чи євро.
Нагадаємо, Мінфін у листопаді залучив понад 80 млрд грн від розміщення ОВДП. Військові облігації становили 48,4 млрд грн із загального обсягу випущених держоблігацій.
У Мінфіні підкреслили, що попит на ОВДП серед громадян продовжує зростати. У листопаді ОВДП в обігу, які у власності фізосіб, зросли на 3,5% - до 73 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.