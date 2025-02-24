Мінфін протягом 2025 року введе цифрову екосистему планування бюджету — Finance.ua
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Мінфін протягом 2025 року введе цифрову екосистему планування бюджету

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Мінфін протягом 2025 року введе цифрову екосистему планування бюджету
Мінфін протягом 2025 року введе цифрову екосистему планування бюджету
Заступник Міністра фінансів України Олександр Грубіян та Міжнародний ключовий експерт EU4PFM з питань ІТ Драган Єремич обговорили цифрові проєкти Мінфіну, які реалізуються за підтримки проекту «Програма з підтримки управління державними фінансами в Україні» EU4PFM.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Олександр Грубіян подякував фахівцям EU4PFM за експертну підтримку у реалізації ключових реформ щодо цифровізації планування бюджету.
Нова IT-система планування бюджету, яка розробляється у співпраці з Публічною установою «Центральне агентство з управління проектами» (CPMA) за підтримки проекту EU4PFM, є важливим кроком у трансформації управління державними фінансами в Україні.
«IT-система сприяє централізованому управлінню, консолідації та безпечному обміну даними між усіма учасниками бюджетного процесу й автоматизує ключові функцій Мінфіну, що зменшує кількість ручної обробки інформації та трудомістких розрахунків у процесі збору та опрацювання бюджетних запитів. Мінфін зможе готувати Державний бюджет України на 2026 рік за допомогою нової IT-системи», — зазначив заступник Міністра фінансів України Олександр Грубіян.
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ІТ-консолідація в Системі управління державними фінансами (СУДФ) є стратегічним напрямом, скерованим на узгоджений розвиток інформаційних систем органів управління державними фінансами. Ключові завдання охоплюють налагодження обміну інформацією, застосування світових практик і стандартів управління інформаційними технологіями та оптимізацію видатків.
«Ми спільно з МВФ напрацювали дорожню карту, в якій передбачено реальні кроки до IT консолідації, першим етапом буде консолідація на рівні інфраструктури, а наступними — створення спільного сховища та міграція прикладних застосунків як сервісів, які має експлуатувати незалежний адміністратор. Все це буде супроводжуватись змінами в нормативну базу «, — зауважив заступник Міністра фінансів України Олександр Грубіян.
Зі свого боку Драган Єремич висловив цілковиту підтримку окресленого підходу.
«Чітке бачення цього процесу і визначені шляхи його реалізації є важливими не лише для інституцій, які будуть користуватися хмарою, але й для міжнародних організацій — донорів, яким важливо розуміти часові проміжки впровадження та бюджет проекту», — зазначив Драган Єремич.
Також Міжнародний ключовий експерт EU4PFM з питань ІТ Драган Єремич запевнив у подальшій підтримці впровадження та реалізації Стратегії Мінфіну з цифровізації, зокрема партнери обговорили підхід, архітектурні рамки та сумісність систем, що забезпечують реалізацію цієї Стратегії.
За матеріалами:
Finance.ua
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