Мінфін очікує зростання попиту на ОВДП — Finance.ua

Мінфін очікує зростання попиту на ОВДП Сьогодні 16:48 — Фондовий ринок

Міністерство фінансів України з урахуванням Меморандуму про співпрацю з МВФ у 2023 році продовжуватиме пропонувати ринку облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) з терміном погашення після 2023 року для мінімізації боргового навантаження на поточний рік та оптимізації витрат на обслуговування.

Про це заявив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ми бачимо, що інфляційні очікування на кінець 2024 року вже нижчі за дохідності відповідних інструментів, що призводить до збільшенню попиту на них та відповідного зменшення дохідностей на вторинному ринку», — зазначив він.

Буца нагадав, що Мінфін за останні півроку суттєво продовжив інструменти, що розміщуються на первинних аукціонах, і зараз пропонує ОВДП з термінами погашення від 6 місяців до 2,3 років.

«З метою зменшення ризику рефінансування Мінфін запропонував ринку новий інструмент-бенчмарк з погашенням в 2025 році, поступово подовжуючи криву дохідності, що формується на первинних аукціонах. НБУ запропонував надати можливість банкам зарахувати всі нові бенчмарк-ОВДП у покриття обов’язкових резервів, що сприятиме також їх ліквідності на вторинному ринку», — додав урядовий уповноважений.

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Він також вказав на пожвавлення вторинного ринку та звуження спредів між цінами купівлі та продажу, водночас констатувавши, що поки що якість ціноутворення на вторинному ринку не дозволяє враховувати отриману інформацію під час операцій на первинному ринку.

«Мінфін очікує на продовження тренду зі збільшення ліквідності вторинного ринку і відповідного продовження звуження спредів між вторинним та первинним ринком», — зазначив Буца.

Як повідомлялося, НБУ з 11 січня підвищив нормативи обов’язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в інвалюті на 5 п.п. — відповідно до 5% та 15%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. В результаті обов’язкові резерви зросли на 74,3 млрд. грн. — до 144,1 млрд. грн., що означає ліміт купівлі бенчмарк-ОВДП під резерви в 72 млрд. грн. на період до 10 лютого.

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