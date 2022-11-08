Україна залучила 181 млрд грн від продажу ОВДП із початку повномасштабної війни — Finance.ua
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Україна залучила 181 млрд грн від продажу ОВДП із початку повномасштабної війни

Казна та Політика
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Україна залучила 181 млрд грн від продажу ОВДП із початку повномасштабної війни
Україна залучила 181 млрд грн від продажу ОВДП із початку повномасштабної війни
Загалом залучення України від продажу ОВДП на аукціонах із початку повномасштабної війни перевищують еквівалент 181,3 млрд грн.
Про це йдеться на Facebook-сторінці НБУ.
Зазначається, що впродовж цього часу уряд:
  • залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 118 971,3 млн грн, 1 438,0 млн дол. США та 468,4 млн євро;
  • направив на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами 183 923,3 млн грн, $2 090,2 млн та 168,0 млн євро.
Упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало дохідність за низкою гривневих паперів (максимальна дохідність становила 18,5% річних), а також за всіма доларовими ОВДП (максимальна дохідність — 4,5% річних).
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Міністерство фінансів 2 листопада здійснило чергове погашення військових ОВДП на суму 18,92 млрд грн, унаслідок чого обсяг внутрішніх держоблігацій у відповідних портфелях знизився.

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