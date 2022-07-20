Мінфін назвав суми бюджетних соцвиплат з початку війни (інфографіка) — Finance.ua

Мінфін назвав суми бюджетних соцвиплат з початку війни (інфографіка) Вчора 16:02 — Казна та Політика

Мінфін назвав суми бюджетних соцвиплат з початку війни (інфографіка)

За березень-червень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 153,5 млрд гривень. Зокрема у червні було направлено 42 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Незважаючи на воєнний стан, ми продовжуємо забезпечувати вчасні виплати пенсій, доплат, надбавок і допомог. Адже завдання уряду в цілому та Мінфіну, зокрема, полягає у тому, щоб усі наявні джерела ресурсів у державі працювали на допомогу людям у період війни і наближували нашу перемогу над окупантом», ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Які суми були спрямовані:

на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, ‒ 21,2 млрд грн, із них у червні — 5,3 млрд грн;

для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам ‒ 18,1 млрд грн, із них у червні — 9,1 млрд грн;

на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг — 15,3 млрд, із них у червні ‒ 0,8 млрд грн;

Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій ‒ 68,5 млрд грн, із них у червні ‒ 20,9 млрд грн;

на допомогу застрахованим особам у зв’язку із втратою ними частини заробітної плати (доходу) внаслідок проведення бойових дій в рамках Програми «єПідтримка» ‒ 30,4 млрд грн, із них у червні ‒ 5,9 млрд гривень.

www.mof.gov.ua

Довідка Finance.ua:

в Україні з’явилася можливість отримати виплати від ще однієї благодійної організації. У разі схвалення заявки можна буде отримувати терміном від 1 до 3 місяців 2220 гривень на одну людину;

у червні до місцевих бюджетів надійшло 30,5 мільярда гривень податкових надходжень, така тенденція спостерігається з січня. Аналітики зазначають, що за І півріччя надійшло 173,8 млрд грн, що на 18,4 млрд грн (11,8%) більше, ніж за січень-червень 2021 року;

міжнародні організації повсякчас виплачують фінансову допомогу постраждалим від війни. Сумарно вони вже переказали кошти понад 1,1 мільйона українцям.



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