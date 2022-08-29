Міненерго України прогнозує зниження споживання газу в опалювальному сезоні на 40% — Finance.ua
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Міненерго України прогнозує зниження споживання газу в опалювальному сезоні на 40%

Казна та Політика
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Міненерго України прогнозує зниження споживання газу в опалювальному сезоні на 40%
Міненерго України прогнозує зниження споживання газу в опалювальному сезоні на 40%
Міністерство енергетики України прогнозує зниження споживання газу в осінньо-зимовому опалювальному періоді (ОЗП) 2022/2023 років на 39,7% (на 7,7 млрд куб. м) порівняно з минулим — до 11,7 млрд куб. м.
Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.
За його даними, за різних сценаріїв проходження опалювального сезону потреба країни в імпорті газу становить орієнтовно 3–4,9 млрд куб. м.
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Железняк також повідомив, що Верховній Раді найближчим часом знову буде запропоновано проголосувати за скерування кредиту від Канади у розмірі CAD 450 млн (майже $350 млн) на закупівлю природного газу.
Як повідомлялося, Верховна Рада 15 серпня не внесла до фінальної редакції поправок до держбюджету-2022 виділення НАК «Нафтогаз України» 12,7 млрд грн (майже $350 млн) за рахунок кредиту уряду Канади.
Водночас 17 серпня міністерство фінансів Канади окремо зазначило, що надане Україні фінансування має цільове спрямування — закупівля палива для забезпечення опалення. Мінфін України 18 серпня повідомив, що кредит на пільгових умовах від Канади надійшов до державного бюджету країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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