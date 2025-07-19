Податкові пільги на електромобілі продовжувати не будуть — Гетманцев Сьогодні 13:27 — Казна та Політика

Податкові пільги на електромобілі продовжувати не будуть — Гетманцев

До 1 січня 2026 року в Україні діють пільги на ввіз електрокарів: при їх імпорті не потрібно платити митні платежі та ПДВ (20%).

Як повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань фінансової політики Данило Гетманцев, пільга на ввезення електромобілів без сплати ПДВ діятиме лише до кінця 2025 року і не буде продовжена.

«Пільга продовжена не буде. Без варіантів. Припиніть надсилати гонців і лобіювати це шкідливе рішення», — наголосив він у своєму дописі.



Нагадаємо, раніше повідомлялося , що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13351, який передбачає продовження податкових пільг на ввезення електромобілів ще на рік — до 1 січня 2027-го.

Ініціатори законопроєкту переконані, що податкові пільги допоможуть зберегти динаміку розвитку ринку електромобілів.

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