У 2025 році дефіцит платіжних операцій може становити понад 16%, — Гетманцев Сьогодні 09:22 — Казна та Політика

У 2025 році дефіцит платіжних операцій може становити понад 16%, — Гетманцев

У 2025 році в Україні дефіцит платіжних операцій може становити більш ніж 16%.

Про це заявив Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтервʼю для «Новини.Live».

За його словами, наразі в країні існує дисбаланс поточних операцій. Гетманцев зазначає, у 2024 році дефіцит був на рівні 8,4%. А у 2025 прогнозований — 16,5%.

«Це дуже великий відсоток. І це свідчить про те, що ми продаємо менше, ніж купуємо. І це дуже погано. Це і тиск на гривню, тиск на макрофінансову стабільність», — пояснив він.

Водночас Гетманцев зауважив, що якби ця різниця покривалася коштом прямих іноземних інвестицій, це було б нормально, бо створювались нові робочі місця й Україна продавала б свої товари. Але, як зазначив нардеп, різниця покривається коштом неритмічної допомоги наших партнерів.

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