Міненерго обіцяє компаніям доступ до «сплячих» свердловин і спрощене отримання дозволів — Finance.ua
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Міненерго обіцяє компаніям доступ до «сплячих» свердловин і спрощене отримання дозволів

Енергетика
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Одним із ключових пріоритетів у діяльності компаній нафтогазової галузі України (сегментів ринку природного газу і вуглеводнів) має стати самозабезпечення.
Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міненерго, про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник під час виступу на III Львівській антикризовій нафтогазовій конференції «Ньюфолк НКЦ».
За його словами, серед потенційних можливостей, зокрема, передбачається надання компаніям доступу до «сплячого» свердловинного фонду та спрощення процедур надання дозволів.
«Українська ГТС є невід'ємною частиною європейської газотранспортної системи. Самозабезпечення вуглеводнями — це амбітна ціль, і для її досягнення нам буде необхідно здійснити заходи з оптимізації газотранспортної системи та підземних газосховищ до реальних об'ємів замовленої потужності. Також маємо зосередитися на розбудові системи послуг між учасниками ринку для його гнучкості та ефективності. Це стосується оптимізації тисків, змішування газів та інших сервісів», — зауважив Колісник.
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Він запевнив, що Міненерго відкрите до діалогу з компаніями галузі щодо підтримки проєктів розвитку.
Як повідомлялось, Україна готує енергосистему до наступного опалювального сезону з урахуванням можливих військових загроз.
За матеріалами:
Укрінформ
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