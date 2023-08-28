Мінекономіки та Єврокомісія завершили другий раунд консультацій щодо Плану України — Finance.ua

Мінекономіки та Єврокомісія завершили другий раунд консультацій щодо Плану України Сьогодні 10:13 — Казна та Політика

Мінекономіки та Єврокомісія завершили другий раунд консультацій щодо Плану України

Міністерство економіки України завершило другий раунд консультацій з делегацією Європейського Союзу щодо спільної роботи над Планом України, передбаченого програмою Ukraine Facility на 2024 — 2027 роки.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«На попередній зустрічі ми узгодили структуру та розподіл тем. Тепер зосередилися на формі, в якій мають бути представлені наші напрацювання для узгодження з Європейським Союзом. План складатиметься з кількох ключових блоків, серед яких макрофінансові сценарії відбудови, основні та секторальні реформи, пріоритетні для розвитку сектори, збільшення спроможності засвоєння інвестицій та кроссекційні теми — євроінтеграція, цифровізація, регіональний розвиток та клімат», — розповіла міністр економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, консультації з ЄС покликані виробити найбільш ефективний формат співпраці, який дозволить досягти цілей програми та наблизити європейську інтеграцію України.

«Зокрема під час останніх консультацій ми обговорили ключові напрями для реформ — це правосуддя, антикорупційна політика, протидія відмиванню коштів, реформа публічного управління. Окремий блок — секторальні реформи, покликані забезпечити швидкий розвиток української економіки. Обговорили і кроссекційні теми — регіональний розвиток та відновлення України, питання клімату. Наразі ми завершуємо підготовку концептуальної записки, яка стане основою для Плану України. Це загальний наратив, що описує усі необхідні заходи, які ми плануємо реалізувати в рамках програми Ukraine Facility», — наголосила міністерка.

Передбачається, що після затвердження, концептуальна записка стане основою для подальших консультацій та перемовин з донорами — партнерами та міжнародними організаціями, які також зможуть долучитися до процесу відновлення та розвитку України.

Європейські партнери високо оцінили прогрес виконання урядом підготовки Плану України в рамках Ukraine Facility. Робота над документом триває навіть із випередженням графіку.

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