Мінекономіки: російські активи — це ідеальне джерело фінансування дефіциту бюджету — Finance.ua

Мінекономіки: російські активи — це ідеальне джерело фінансування дефіциту бюджету Вчора 19:16 — Казна та Політика

Мінекономіки: російські активи — це ідеальне джерело фінансування дефіциту бюджету

Дуже важливо продовжувати переслідувати російські активи, адже це ідеальне джерело фінансування дефіциту бюджету України.

Про це сказав заступник міністра економіки України Олександр Грибан під час виступу на Бледському стратегічному форумі в режимі відеозв’язку.

«Почнемо з пріоритетів, звичайно, режим виживання — це те, з чим ми зараз стикаємося. Тож ми повинні визнати, що це, ймовірно, займе більше часу, ніж усі очікували та, мабуть, хотіли. Але ми чітко бачимо зрушення, насамперед на полі бою, а потім ми чітко бачимо зрушення з точки зору того, що українці роблять свою домашню роботу та готують належні алгоритми та структури для майбутнього потенційного перерозподілу коштів для відновлення, хоч би якими вони були в кінцевому результаті. Тож, звичайно, дуже важливо завершити всі санкційні програми і, як і раніше, продовжувати переслідувати російські активи. Я вважаю, що це мета номер один, і це ідеальне джерело фінансування дефіциту бюджету, який, на жаль, є досить великим. Це, як і раніше, 5-6 мільярдів на місяць», — сказав він.

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А також зазначив, що для України дуже важлива підтримка країн-партнерів.

«Ми повинні щось робити з нашою економікою, тому що нам потрібно дати поштовх, нам потрібно повернутися хоча б до довоєнного ВВП і спробувати його подолати. Звичайно, ми щодня докладаємо багато зусиль, щоб це відбулося. Ми розуміємо, що завжди легко сказати, що важко інвестувати в країну, яка перебуває у воєнному стані і де йде війна, але все ж таки ми думаємо наперед і дуже хочемо розвивати ідею страхування інвестицій», — зазначив він.

За його словами, уряд України зараз активно працює над механізмом страхування інвестицій в умовах воєнного стану, що дозволить гарантувати інвесторам безпеку капіталовкладень в українські активи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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