Зеленський сказав, скільки грошей потрібно на відбудову України — Finance.ua

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Зеленський сказав, скільки грошей потрібно на відбудову України

Казна та Політика
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Зеленський сказав, скільки грошей потрібно на відбудову України
Зеленський сказав, скільки грошей потрібно на відбудову України
Відбудова України після закінчення повномасшабної війни проти росії коштуватиме 600-800 млрд доларів. Прямо зараз слід зосередитись на відновленні інфраструктури.
Про це повідомляється у зверненні президента України Володимира Зеленського до «Руху підприємств Франції».
«600-800 мільярдів — це те, що говорили (на Міжнародній конференції з питань відновлення України — ред.) в Лугано. Сума була публічна. Говорилося, що ми вважаємо, що руйнація була таких обсягів із перевіреною аналітикою. Щоб усе наново відновити, потрібні приблизно такі обсяги», — сказав Зеленський.
При цьому він зазначив, що зараз складно сказати точну цифру, адже війна не закінчилась.
Зеленський вважає, що наразі слід зосередитися на швидко відновлювальних речах, які потрібно прямо зараз.
«Я б зосереджувався сьогодні на відновленні інфраструктури — освітньої інфраструктури, портової інфраструктури, транспортної інфраструктури і житлі для людей, бо наша задача повернути людей», — додав він.
Нагадаємо, Україні потрібна допомоги Заходу для відновлення знищених об’єктів критичної інфраструктури. На швидке відновлення необхідно 17 млрд доларів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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