Мінекономіки невдовзі презентує перший драфт Плану України — Finance.ua

Мінекономіки невдовзі презентує перший драфт Плану України Сьогодні 10:34

Мінекономіки невдовзі презентує перший драфт Плану України

Міністерство економіки планує представити перший драфт «Плану України» на початку листопада, а фінальний документ планується підготувати наприкінці листопада, щоб у грудні офіційно презентувати його ЄС для отримання фінансової підтримки Ukraine Facility на 50 млрд євро на 2024−2027 роки.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Сергій Соболєв, передає Інтерфакс-Україна.

Що це і навіщо

«План України дозволяє побудувати чітку та якісну базу роботи на наступні 4 роки. На базі Плану можна буде якісно структурувати всю роботу та об'єднувати всіх інших наших партнерів. Але це не план всього, це лише частина того, що уряд збирається робити, це план найбільш базових речей», — сказав Соболєв.

Він нагадав, що Ukraine Facility передбачає виділення кредитів на загальну суму 39 млрд євро на строк до 35 років з пільговим періодом до 2034 року, а також грантів на бюджетну підтримку та підтримку «Плану України» з прив’язкою виділення коштів до виконання передбачених цим документом заходів.

За словами першого заступника міністра, ще 8 млрд євро — це гранти в рамках «Української інвестиційної рамки», яка орієнтована на залучення коштів МФО та приватних інвесторів, щоб збільшити загальний обсяг таких коштів до близько 30 млрд, «а може, і 40 млрд євро». Він додав, що це фінансування надходитиме через МФО.

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Ще 2,5 млрд євро — це гранти, технічна допомога та інші заходи підтримки, у т.ч. покриття відсотків за кредитами на 39 млрд євро (орієнтовно 1−1,5 млрд євро), фінансування робіт із притягнення РФ до відповідальності, а також близько 500 млн євро на адміністрування самої програми Ukraine Facility.

Перший заступник міністра додав, для мінімізації ризику нецільового витрачання коштів План передбачає реформу держаудиту та контролю, у тому числі реформу Державної аудиторської служби та Рахункової палати. Крім того, буде створена незалежна Аудиторська рада, сформована ЄС. Також передбачено доступ до всіх документів антифрод-офісу (OLAF) та Європейського суду аудиторів, офісу Європейського прокурора (EPPO).

Соболєв повідомив, що наразі готового тексту Плану України ще немає, він напрацьовується, різні його розділи знаходяться у різних міністерствах на різних стадіях.

Що міститиме План

Він уточнив, що План міститиме сценарії прогнозу ВВП та огляд загального бачення економічного зростання у 2024−27/2033 роках, архітектуру відновлення, включаючи Координаційну платформу донорів.

Крім того, в ньому буде програма економічних реформ з п’яти основних напрямків. При цьому у програмі може бути близько сотні пунктів наступного року, під які і приходитимуть гроші ЄС.

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Документ також визначає шість ключових секторів: енергетика, транспорт та логістика для експорту, АПК, критичні матеріали, IT та діджиталізація, переробна промисловість та зелена металургія.

«Потрібна також реформа держуправління, заходи щодо управління держфінансами — треба за 4 роки навчитися жити за свої кошти, реформа правосуддя та боротьба з корупцією», — наголосив Соболєв.

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