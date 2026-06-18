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Мінцифри спрощує правила для ринку хмарних послуг: як вплине на ринок

Фінтех і Картки
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Мінцифри спрощує правила для ринку хмарних послуг: як вплине на ринок
Мінцифри спрощує правила для ринку хмарних послуг: як вплине на ринок
Мінцифри розробило законопроєкт, який упорядковує роботу датацентрів та провайдерів хмарних послуг.

Що пропонують

Уточнити термінологію та учасників правовідносин у цій сфері, прибрати зайві бюрократичні процедури, дати змогу бізнесу укладати гнучкі контракти та закріпити повноваження з форсування й реалізації державної політики у сфері хмарних послуг за Мінцифри.
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«На ринку хмарних послуг досі є дублювання державних функцій, що лише створює зайві перепони для компаній. Інша серйозна проблема — обмеження в контрактах. Зараз держава та провайдери змушені працювати виключно за шаблоном „Типового договору“, який неможливо адаптувати до реальних запитів сторін» — йдеться в повідомленні.
Новий законопроєкт оптимізує правила гри на ринку та впроваджує три ключові зміни:
  • Єдиний центр формування політики. Законопроєкт закріплює всі повноваження у сфері хмарних послуг виключно за Мінцифри. Бізнес зможе вирішувати питання швидше, спілкуючись лише з одним відомством.
  • Свобода укладати договори. Ми уточнюємо істотні умови договору та відмовляємось від обов’язкового «Типового договору», забезпечуючи більшу гнучкість договірних відносин між надавачами та користувачами. Відтепер компанії і клієнти зможуть самостійно формувати контракт, головне — прописати в ньому всі ключові умови.
  • Чітка реєстрація. Документ спрощує та конкретизує перелік документів, які необхідно подати, щоб офіційно потрапити до переліку надавачів хмарних послуг та датацентрів, які можуть надавати послуги державному сектору.

Як вплине на ринок

Бізнес, зокрема провайдери та датацентри, отримає прозорі правила реєстрації, менше бюрократичного навантаження та свободу підписувати зручні договори.
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Водночас держава в особі міністерств і відомств зможе легше, швидше та безпечніше купувати хмарні послуги. Це допоможе надійно зберігати й додатково захищати державні цифрові активи.
Громадяни ж отримують вищу стійкість онлайн-послуг: що краще буде інтегрована хмара в державні системи, то стійкішою буде цифрова держава. Послуги для громадян працюватимуть стабільно, попри будь-які загрози.
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
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