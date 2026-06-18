Мінцифри спрощує правила для ринку хмарних послуг: як вплине на ринок
Що пропонують
- Єдиний центр формування політики. Законопроєкт закріплює всі повноваження у сфері хмарних послуг виключно за Мінцифри. Бізнес зможе вирішувати питання швидше, спілкуючись лише з одним відомством.
- Свобода укладати договори. Ми уточнюємо істотні умови договору та відмовляємось від обов’язкового «Типового договору», забезпечуючи більшу гнучкість договірних відносин між надавачами та користувачами. Відтепер компанії і клієнти зможуть самостійно формувати контракт, головне — прописати в ньому всі ключові умови.
- Чітка реєстрація. Документ спрощує та конкретизує перелік документів, які необхідно подати, щоб офіційно потрапити до переліку надавачів хмарних послуг та датацентрів, які можуть надавати послуги державному сектору.
Як вплине на ринок
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