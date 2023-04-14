Мінцифри починає впровадження урядової аналітичної системи Government BI — Finance.ua
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Мінцифри починає впровадження урядової аналітичної системи Government BI

Казна та Політика
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Мінцифри починає впровадження урядової аналітичної системи Government BI
Мінцифри починає впровадження урядової аналітичної системи Government BI
Мінцифри разом з Держстатом створюють аналітичну платформу Government BI для якісних управлінських рішень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Мінцифри стане пілотним державним органом, на базі якого випробують аналітичну систему Government BI (GBI).
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Після завершення бета-тестування проект планується масштабувати на інші центральні органи виконавчої влади.
«Великі масиви даних, динамічність подій та не завжди оперативний обмін інформацією між держорганами — усе це впливає на якість управлінських рішень. Ми вважаємо, що цей процес можна оптимізувати за рахунок аналітичних інструментів. Проект Government BI дасть змогу державним органам оперативно збирати масиви інформації та враховувати її під час ухвалення рішень. GBI не замінить людей, але допоможе їм обробляти дані й через призму аналітики підкаже, що робити в тій чи іншій ситуації та як певне рішення вплине на показники державного розвитку і благополуччя людей», — зазначив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.
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Система використовуватиме інструменти штучного інтелекту. На останніх етапах реалізації проекту запланована розбудова інститутів BigData, які розвиватимуть систему відкритих даних, коли вся інформація від держорганів буде інтегрована між собою.
До розроблення та втілення проекту залучено Державну службу статистики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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