Мінцифри хоче створити в Україні «Армію роботів» — Finance.ua

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Мінцифри хоче створити в Україні «Армію роботів»

Казна та Політика
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Мінцифри хоче створити в Україні «Армію роботів»
Мінцифри хоче створити в Україні «Армію роботів»
Міністерство цифрової трансформації хоче масштабувати успіхи від використання БПЛА на фронті та створити «Армію радіоелектронної боротьби» та «Армію роботів».
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що за останній рік у сфері використання БПЛА сталася технологічна революція.
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«У межах проєкту „Армія дронів“ ми вбили всю бюрократію для бізнесу, збільшили маржинальність до 25%, спростили всі процедури для введення в експлуатацію. Деякі українські компанії збільшили виробництво БПЛА в сотні разів», — сказав Федоров.
Однак, міністр впевнений, що для перемоги у війні треба зробити більше. Тож він закликав виробників направити свій потенціал на користь Сил оборони.
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«Завдання далі - масштабувати досвід у сфері БПЛА на інші напрями військових інновацій. Запустити „Армію РЕБу“ та „Армію роботів“. Наша команда готова співпрацювати з кожним, хто зможе допомогти технологічному підсиленню фронту», — підкреслив Федоров.
Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення питання дронів стало одним із найважливіших на фронті. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ЗСУ наразі розпоряджаються понад 20 новими найменуваннями дронів українського виробництва.
Крім цього, через спрощення процедур для розробників та виробників озброєння та військової техніки, в Україні стався справжній бум виробництва дронів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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