Мінцифри анонсувало для водіїв нові послуги в «Дії»

Особисті фінанси
1199
У застосунку "Дія" планують повністю цифровізувати всі послуги для водіїв.
У застосунку «Дія» планують запустити оформлення «Європротоколу» без виклику поліції, послугу реєстрації авто після розмитнення та оплату штрафів за парковку.
Про це в інтерв’ю УНІАН розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Онлайн-оформлення «Європротоколу»

«Думаю, що одна з найочікуваніших послуг, яка з’явиться у 2026 році, — це оформлення „Європротоколу“ у „Дії“. Хто водій і хто стикався з ДТП, добре знає, як це відбувається. Можна витратити пів дня на оформлення», — зазначила Коваль.
За її словами, якщо обидва учасники аварії мають обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності, повідомлення про ДТП можна буде подати в кілька кліків без участі поліції.
«Обидва мають „Дію“ і обов’язкове страхування, яке передбачено для того, щоб процес відбувся. Ми будемо анонсовувати ці послуги. Ця послуга з’явиться, якщо не помиляюсь, в першому кварталі цього року», — додала Коваль.

Реєстрація авто після розмитнення

Мінцифри також працює над послугою реєстрації автомобілів після розмитнення.
«Ми говоримо про першу реєстрацію. Навіть для тих, хто возить авто з-за кордону, можна буде оформити це у „Дії“ без відвідування сервісних центрів», — пояснила Коваль.

Оплата штрафів за парковку

Ще одним планованим нововведенням стане можливість сплачувати штрафи за парковку прямо в застосунку. Зараз водій може отримати штраф і навіть не знати про нього.
«Взагалі наша амбітна ціль — повністю цифровізувати 100% послуг для водіїв, оскільки це одна з найважливіших і найпопулярніших сфер. Люди активно користуються цими сервісами щодня. Ми продовжимо роботу в цьому напрямку», — підсумувала Коваль.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що уряд дозволив запуск електронного європротоколу в Дії: оформити ДТП можна буде прямо на місці та без поліції. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявляла, що з першого кварталу 2026 року водії зможуть фіксувати ДТП без виклику поліції та без жодних паперових документів — усе відбуватиметься безпосередньо на місці аварії.
УНІАН
ДіяАвто
