Мінагро хоче розширити пільгове кредитування для аграріїв — Finance.ua

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Мінагро хоче розширити пільгове кредитування для аграріїв

Вчора 12:18Кредит&Депозит
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Мінагро хоче розширити пільгове кредитування для аграріївМінагро хоче розширити пільгове кредитування для аграріїв
Мінагрополітики ініціює розширення доступного кредитування для аграріїв, які працюють у сфері переробки с/г продукції.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Заступник міністра Тарас Висоцький заявив, що 31 травня буде завершено кредитування посівної кампанії в рамках програми «Доступні кредити 5—7—9» та підбито підсумки щодо її ефективності. А загалом за три місяці понад 10 тисяч аграріїв отримали фінансування більш ніж на 30 млрд грн.
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За його словами, міністерство хоче щоб розширити перелік тих, хто може отримати кредити під державні гарантії, включивши в цей перелік переробні підприємства.
«Підприємства, які працюють у цій сфері, завдяки портфельним гарантіям зможуть викупити у с/г товаровиробників певний запас їхньої продукції, а останні, в свою чергу, матимуть змогу погасити частину тіло кредиту», — додав директор фінансово-економічного департаменту Баграт Ахіджанов.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
Порівняти і підібрати кредит можна тут
За матеріалами: Економічна Правда
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