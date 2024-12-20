Мін’юст змінив порядок отримання даних про банкрутство через атаку на державні реєстри — Finance.ua
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Мін’юст змінив порядок отримання даних про банкрутство через атаку на державні реєстри

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Мін’юст змінив порядок отримання даних про банкрутство через атаку на державні реєстри
Мін’юст змінив порядок отримання даних про банкрутство через атаку на державні реєстри
У Міністерстві юстиції України повідомили, що тимчасово змінили процедуру надання відомостей про перебування суб’єктів у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) через несправність Єдиного реєстру боржників.
До відновлення роботи онлайн-сервісу відомості надаватимуться у формі інформаційних листів. Їх оформлюватимуть міжрегіональні управління Мін’юсту за місцем розташування суб’єкта, про якого запитується інформація. Запит можна подати письмово або електронною поштою.
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Вимоги до запиту

1. Інформація про запитувача:
  • Для юридичних осіб: найменування, код ЄДРПОУ, адреса.
  • Для фізичних осіб: ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані, адреса проживання.
  • Для ФОП: ПІБ, номер запису в ЄДР, адреса місцезнаходження.
2. Інформація про суб’єкта, про якого запитується інформація:
  • Найменування, код ЄДРПОУ (для юросіб).
  • ПІБ, реєстраційний номер або паспортні дані (для фізосіб).
  • Адреса суб’єкта.
3. Додаткові вимоги:
  • Обґрунтування необхідності отримання відомостей.
  • Особистий підпис запитувача або електронний підпис для електронного запиту.
Інформаційний лист надаватиметься за підписом керівника або заступника керівника міжрегіонального управління Мін’юсту.
Цей тимчасовий порядок діятиме до повного відновлення роботи онлайн-сервісу.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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