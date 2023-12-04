Мін'юст відтермінував впровадження порядку щодо кінцевих бенефіціарних власників — Finance.ua

Мін'юст відтермінував впровадження порядку щодо кінцевих бенефіціарних власників Сьогодні 15:49 — Особисті фінанси

Мін'юст відтермінував впровадження порядку щодо кінцевих бенефіціарних власників

Міністерство юстиції та Міністерство фінансів відтермінували до 1 квітня 2024 року запровадження порядку повідомлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу (СПФМ) держателя Єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб (ЄДРПОУ) про виявлення розбіжностей за підсумками перевірки про кінцевих бенефіціарів-власників та/або структуру власності юросіб із відомостями в реєстрі.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

«З метою вжиття всіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для запровадження механізму повідомлення власника ЄДРПОУ…», — йдеться у повідомленні.

На такий самий строк відтерміновано і введення в дію порядку повідомлення про такі розбіжності й СПФМ, який їх виявив, спеціально уповноваженому органу.

Раніше ж передбачалося, що ці порядки запрацюють із 1 грудня 2023 року.

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