Мін'юст відтермінував впровадження порядку щодо кінцевих бенефіціарних власників — Finance.ua
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Мін'юст відтермінував впровадження порядку щодо кінцевих бенефіціарних власників

Особисті фінанси
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Мін'юст відтермінував впровадження порядку щодо кінцевих бенефіціарних власників
Мін'юст відтермінував впровадження порядку щодо кінцевих бенефіціарних власників
Міністерство юстиції та Міністерство фінансів відтермінували до 1 квітня 2024 року запровадження порядку повідомлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу (СПФМ) держателя Єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб (ЄДРПОУ) про виявлення розбіжностей за підсумками перевірки про кінцевих бенефіціарів-власників та/або структуру власності юросіб із відомостями в реєстрі.
Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.
«З метою вжиття всіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для запровадження механізму повідомлення власника ЄДРПОУ…», — йдеться у повідомленні.
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На такий самий строк відтерміновано і введення в дію порядку повідомлення про такі розбіжності й СПФМ, який їх виявив, спеціально уповноваженому органу.
Раніше ж передбачалося, що ці порядки запрацюють із 1 грудня 2023 року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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