Мін'юст США планує посилити роботу у сфері розшуку і конфіскації російських активів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мін'юст США планує посилити роботу у сфері розшуку і конфіскації російських активів

Казна та Політика
126
Мін'юст США планує посилити роботу у сфері розшуку і конфіскації російських активів
Мін'юст США планує посилити роботу у сфері розшуку і конфіскації російських активів
Міністерство юстиції США планує посилити роботу на напрямку розшуку та конфіскації клептократичних активів, пов’язаних з росією.
Про це повідомила у Facebook посол України в США Оксана Маркарова.
За її словами, 20 вересня опубліковано доповідь директора групи Міністерства юстиції США «KleptoCapture» Е.Адамса у рамках слухань на тему «Посилення тиску на росію: розумні санкції, економічне державництво та подальші кроки» в сенатському Комітеті з питань банківської справи, житлового господарства та у справах міст.
Маркарова нагадала, що 2 березня 2022 року під егідою Міністерства юстиції США була створена група «KleptoCapture», яка включила представників різних правоохоронних органів США.
Читайте також
Основна мета групи — пошук клептократичних активів, пов’язаних з росією, виявлення фактів ухиляння від запроваджених американських санкцій та експортного контролю, здійснення заходів з метою унеможливлення обходу американської санкційної політики.
У рамках доповіді було, зокрема, зазначено про внесення Мін’юстом США низки законодавчих пропозицій, пов’язаних з покращенням діяльності по замороженню та вилученню клептократичних активів росії, зокрема:
  • уможливлення передачі доходів від конфіскованої клептократичної власності до України для відшкодування шкоди, завданої російською агресією;
  • зменшення можливостей по обходу запроваджених санкцій та покращення діяльності з протистояння обходу санкційної політики;
  • розширення часових рамок у веденні справ, пов’язаних з виявленням клептократичних активів;
  • посилення міжнародної співпраці в питанні розшуку та конфіскації клептократичних активів;
  • застосування адміністративно-цивільного провадження про стягнення майна до нових типів активів.
«Працюємо над санкціями далі. Передаємо привіт всім російським клептократам у всіх країнах», — резюмувала Маркарова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.