Мін'юст США планує посилити роботу у сфері розшуку і конфіскації російських активів — Finance.ua

Мін'юст США планує посилити роботу у сфері розшуку і конфіскації російських активів
Міністерство юстиції США планує посилити роботу на напрямку розшуку та конфіскації клептократичних активів, пов’язаних з росією.
Про це повідомила у Facebook посол України в США Оксана Маркарова.
За її словами, 20 вересня опубліковано доповідь директора групи Міністерства юстиції США «KleptoCapture» Е.Адамса у рамках слухань на тему «Посилення тиску на росію: розумні санкції, економічне державництво та подальші кроки» в сенатському Комітеті з питань банківської справи, житлового господарства та у справах міст.
Маркарова нагадала, що 2 березня 2022 року під егідою Міністерства юстиції США була створена група «KleptoCapture», яка включила представників різних правоохоронних органів США.
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Основна мета групи — пошук клептократичних активів, пов’язаних з росією, виявлення фактів ухиляння від запроваджених американських санкцій та експортного контролю, здійснення заходів з метою унеможливлення обходу американської санкційної політики.
У рамках доповіді було, зокрема, зазначено про внесення Мін’юстом США низки законодавчих пропозицій, пов’язаних з покращенням діяльності по замороженню та вилученню клептократичних активів росії, зокрема:
- уможливлення передачі доходів від конфіскованої клептократичної власності до України для відшкодування шкоди, завданої російською агресією;
- зменшення можливостей по обходу запроваджених санкцій та покращення діяльності з протистояння обходу санкційної політики;
- розширення часових рамок у веденні справ, пов’язаних з виявленням клептократичних активів;
- посилення міжнародної співпраці в питанні розшуку та конфіскації клептократичних активів;
- застосування адміністративно-цивільного провадження про стягнення майна до нових типів активів.
«Працюємо над санкціями далі. Передаємо привіт всім російським клептократам у всіх країнах», — резюмувала Маркарова.
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