Конфіскація активів рф на користь України: у Мін’юсті пояснили, чому цього не зробили ще в жодній країні — Finance.ua
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Конфіскація активів рф на користь України: у Мін’юсті пояснили, чому цього не зробили ще в жодній країні

Казна та Політика
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Конфіскація активів рф на користь України: у Мін’юсті пояснили, чому цього не зробили ще в жодній країні
Конфіскація активів рф на користь України: у Мін’юсті пояснили, чому цього не зробили ще в жодній країні
Наразі жодна країна ще не конфіскувала російські активи в цивільних процесах, заявила заступниця міністра юстиції Україн Ірина Мудра. У прагненні притягнути рф до відповідальності та зробити так, щоб росія заплатила за завдану шкоду, Україну підтримують усі країни, для яких мир, безпека, права людини, демократія є пріоритетом.
Блокування, конфіскація і спрямування коштів для відшкодування збитків вимагає неабияких зусиль для наших партнерів. Частина держав — наприклад, Німеччина — мають норми на рівні Конституції, які забезпечують суверенний імунітет державного майна рф, забезпечують обмеження права власності", — розповіла вона в ефірі національного телемарафону.
За її словами, такі країни потребують запровадження законодавчих змін на кількох рівнях. "Є держави, які можуть це зробити самостійно без якихось Європейських конвенцій, без втручання на рівні міжнародних організацій. Наприклад, США та Канада. Канада вже зробила перший крок — вони ухвалили законодавство, яке дозволяє конфісковувати приватні і суверенні активи.
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США також має низку законопроектів, які передбачають конфіскацію російських активів та передачу їх на користь України. Наразі жодна країна ще не конфіскувала в цивільних процесах. Це відбувається поки що в кримінальних провадженнях, які стосуються активів, які, наприклад, набуті злочинним шляхом.
За матеріалами:
Радіо Свобода
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