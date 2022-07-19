У Єврокомісії запропонували альтернативу конфіскації російських активів — Finance.ua
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У Єврокомісії запропонували альтернативу конфіскації російських активів

Фондовий ринок
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У Єврокомісії запропонували альтернативу конфіскації російських активів
У Єврокомісії запропонували альтернативу конфіскації російських активів
Комісар Європейської комісії з питань юстиції Дідьє Рейндерс вважає, що замість конфіскації активів росії, які виявилися замороженими через санкції, Європейський Союз може «утримувати» їх як гарантію участі москви в повоєнній відбудові України.
Про це Рейндерс розповів в інтерв’ю Reuters.
Він нагадав, що наразі ЄС розглядає можливість організації конфіскації підсанкційного російського майна без винесення судового вироку, «але це пов’язано з великою кількістю правових проблем, і ми ще не певні щодо цього».
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Єврокомісар зауважив, що США, Канада та Італія мають досвід цивільної конфіскації, але, на його думку, потрібно довести пряму причетність майна до кримінального злочину — наприклад корупційного, — аби конфіскація була коректною з правової точки зору.
Тож як альтернативу Рейндерс пропонує тримати російські активи замороженими, поки росія не погодиться заплатити за відновлення України після завершення війни.
«Ці кошти можуть слугувати гарантією участі росії у відбудові України. Замість того щоб конфіскувати, їх можна тривалий час тримати замороженими», — пояснив свою позицію єврокомісар.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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