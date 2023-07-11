Мін'юст подав позов про конфіскацію заводу «Аерок» російського бізнесмена — Finance.ua
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Мін'юст подав позов про конфіскацію заводу «Аерок» російського бізнесмена

Казна та Політика
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Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави українських активів російського ПАТ «Група ЛСР».
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінʼюсту.
Кінцевим власником та керівником компанії є підсанкційний російський бізнесмен Андрій Молчанов.
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Молчанов разом із німецькою компанією «Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ» та українським ТОВ «Аерок» залучені до розгляду позову як третя сторона.
«ПАТ „Група ЛСР“ сприяє веденню агресивної війни шляхом сплати податків і зборів до державного бюджету рф у значних розмірах; бере активну участь в іпотечних програмах із забезпечення житлом учасників так званої СВО; інвестує в будівництво житла для військовослужбовців рф», — йдеться в повідомленні.
Андрій Молчанов володіє контрольним пакетом (50,33%) будівельної групи «ЛСР», одного з найбільших забудовників у рф.
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У 2018 році мінфін США вніс «Групу ЛСР» та її гендиректора до «кремлівського списку» — переліку суб'єктів (фізичних та юросіб), безпосередньо наближених до президента рф путіна.
У місті Обухів Київської області зареєстрована компанія «Аерок». Основний вид діяльності - виготовлення виробів із бетону для будівництва. Власником компанії є ПАТ «Група ЛСР», свідчать дані Youcontrol. Даних, що Молчанов володіє ще якимись активами в Україні, немає.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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