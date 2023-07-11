Мін'юст подав позов про конфіскацію заводу «Аерок» російського бізнесмена — Finance.ua

Мін'юст подав позов про конфіскацію заводу «Аерок» російського бізнесмена Сьогодні 06:42 — Казна та Політика

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави українських активів російського ПАТ «Група ЛСР».

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінʼюсту.

Кінцевим власником та керівником компанії є підсанкційний російський бізнесмен Андрій Молчанов.

Молчанов разом із німецькою компанією «Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ» та українським ТОВ «Аерок» залучені до розгляду позову як третя сторона.

«ПАТ „Група ЛСР“ сприяє веденню агресивної війни шляхом сплати податків і зборів до державного бюджету рф у значних розмірах; бере активну участь в іпотечних програмах із забезпечення житлом учасників так званої СВО; інвестує в будівництво житла для військовослужбовців рф», — йдеться в повідомленні.

Андрій Молчанов володіє контрольним пакетом (50,33%) будівельної групи «ЛСР», одного з найбільших забудовників у рф.

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У 2018 році мінфін США вніс «Групу ЛСР» та її гендиректора до «кремлівського списку» — переліку суб'єктів (фізичних та юросіб), безпосередньо наближених до президента рф путіна.

У місті Обухів Київської області зареєстрована компанія «Аерок». Основний вид діяльності - виготовлення виробів із бетону для будівництва. Власником компанії є ПАТ «Група ЛСР», свідчать дані Youcontrol. Даних, що Молчанов володіє ще якимись активами в Україні, немає.

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