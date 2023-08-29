Мільйонні держвитрати: що в рейтингу найбільших тендерів — Finance.ua

Мільйонні держвитрати: що в рейтингу найбільших тендерів Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Мільйонні держвитрати: що в рейтингу найбільших тендерів

Рейтинг найбільших витрат державних коштів на майданчику Prozorro минулого тижня, 21−27 серпня, очолили ремонти доріг в Україні. Далі йдуть закупівлі для АТ «Укрзалізниця» та Міністерства оборони України.

Такі дані навів народний депутат, заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк, передає портал Новини.Live.

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Нардеп оприлюднив список із десяти тендерів з найбільш значними сумами, угоди за якими вже погоджені. У серпні витрачали державні гроші на наступні потреби:

996 млн грн — гроші пішли на утримання автодоріг місцевого значення на Полтавщині;

810 млн грн — закупівля газу для Укрзалізниці;

689 млн грн — на харчові продукти для армії від Міноборони;

670 млн грн — на автодороги на Вінниччині;

605 млн грн — на ремонт багатоповерхівки в Ірпені на Київщині;

604 млн грн — продукти харчування для армії;

418 млн грн — переоснащення програмно-технічного комплексу Ovation для «Укргідроенерго»;

285 млн грн — на автодороги Калуського району на Івано-Франківщині;

203 млн грн — на ремонт автодороги Гракове — Базаліївка;

201 млн грн — на ремонт електрики для «Криворізької теплоцентралі».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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