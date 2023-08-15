Київ оголосив тендер на придбання тролейбусів на 50 млн євро — Finance.ua
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Київ оголосив тендер на придбання тролейбусів на 50 млн євро

Казна та Політика
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Київ оголосив тендер на придбання тролейбусів на 50 млн євро
Київ оголосив тендер на придбання тролейбусів на 50 млн євро
КП «Київпастранс» оголосило тендер на придбання тролейбусів на 50 млн євро. Цей контракт фінансуватиметься Європейським інвестиційним банком в рамках програми «Міський громадський транспорт України», пише ЦТС.
Це другий тендер на придбання тролейбусів, перший не відбувся через відсутність допущених учасників.
Зокрема, планується придбати нові тролейбуси довжиною понад 11,9 метрів та понад 18,5 метрів з низьким рівнем підлоги.
За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
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