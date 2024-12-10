MicroStrategy придбала ще BTC на $2,1 млрд — Finance.ua
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MicroStrategy придбала ще BTC на $2,1 млрд

Криптовалюта
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MicroStrategy придбала ще BTC на $2,1 млрд
MicroStrategy придбала ще BTC на $2,1 млрд
Співзасновник MicroStrategy Майкл Сейлор повідомив, що у період з 2 до 8 грудня 2024 року компанія придбала 21 550 BTC за $2,1 млрд.
Баланс активу публічного холдера біткоїна виріс до 423 650 BTC.
Загалом на придбання криптовалюти компанія витратила $25,6 млрд при середній вартості $60 324 за 1 BTC. На момент написання матеріалу 423 650 BTC оцінюються у понад $41,9 млрд.
Згідно зі звітом MicroStrategy, поданим до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), компанія використовувала для купівлі біткоінов виручку від продажу 5,4 млн власних акцій. Наразі компанія володіє акціями на суму понад $9 млрд, які доступні для продажу у рамках запланованого залучення капіталу на $42 млрд протягом наступних трьох років.
Сейлор додав, що дохідність компанії від біткоїна з 1 жовтня до 9 грудня 2024 року становила 43,2%, з початку року — 68,7%.
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Раніше він озвучив свою пропозицію американському уряду щодо продажу золота США для придбання біткоїнів та акумулювання останнього як резервного активу країни.
Відмітимо, що на момент написання матеріалу криптовалюта торгується вище $97 000.
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Курс криптовалют до долара

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