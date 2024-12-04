Які компанії володіють найбільшими запасами біткоїнів — Finance.ua

Які компанії володіють найбільшими запасами біткоїнів
Біткоїн перетворився на потужний фінансовий інструмент як для приватних інвесторів, так й для великих корпорацій. Деякі публічні компанії активно інвестують у цю криптовалюту, вбачаючи в ній перспективний актив.
Наприклад, MicroStrategy здійснила четверту поспіль щотижневу покупку 15,400 біткоїнів, на що витратила $1,5 млрд. Таким чином, кількість цифрового золота в запасах компанії сягнула 402,100 BTC, пише Quartz.
Тому розгляньмо п’ять провідних компаній, які тримають найбільші резерви біткоїнів:
1. MicroStrategy (MSTR)
Американська компанія MicroStrategy, заснована Майклом Сейлором, наразі є найбільшим власником Bitcoin серед публічних компаній.
- Резерви: 402,100 BTC (1,2% від загального обсягу).
- Вартість: $39 млрд за поточними ринковими цінами.
2. MARA Holdings (MARA)
Колишня Marathon Digital Holdings спеціалізується на майнінгу біткоїна і є другою за величиною компанією-власником криптовалюти.
- Резерви: 26,842 BTC.
- Вартість: $2.51 млрд.
3. Galaxy Digital Holdings (GLXY)
Galaxy Digital — фінансова компанія, яка працює в секторі цифрових активів, криптовалют і блокчейн-технологій.
- Резерви: 15,449 BTC.
- Вартість: $1.44 млрд.
4. Tesla (TSLA)
Tesla під керівництвом Ілона Маска, відомого прихильника криптовалют, також володіє значним обсягом Bitcoin.
- Резерви: 11,509 BTC.
- Вартість: $1.07 млрд.
5. Coinbase (COIN)
Найбільша криптовалютна біржа США.
- Резерви: 9,183 BTC.
- Вартість: $857.1 млн.
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