Які компанії володіють найбільшими запасами біткоїнів — Finance.ua

Які компанії володіють найбільшими запасами біткоїнів Сьогодні 18:30 — Криптовалюта

Які компанії володіють найбільшими запасами біткоїнів

Біткоїн перетворився на потужний фінансовий інструмент як для приватних інвесторів, так й для великих корпорацій. Деякі публічні компанії активно інвестують у цю криптовалюту, вбачаючи в ній перспективний актив.

Наприклад, MicroStrategy здійснила четверту поспіль щотижневу покупку 15,400 біткоїнів, на що витратила $1,5 млрд. Таким чином, кількість цифрового золота в запасах компанії сягнула 402,100 BTC, пише Quartz

Тому розгляньмо п’ять провідних компаній, які тримають найбільші резерви біткоїнів:

1. MicroStrategy (MSTR)

Американська компанія MicroStrategy, заснована Майклом Сейлором, наразі є найбільшим власником Bitcoin серед публічних компаній.

Резерви: 402,100 BTC (1,2% від загального обсягу).

Вартість: $39 млрд за поточними ринковими цінами.

2. MARA Holdings (MARA)

Колишня Marathon Digital Holdings спеціалізується на майнінгу біткоїна і є другою за величиною компанією-власником криптовалюти.

Резерви: 26,842 BTC.

Вартість: $2.51 млрд.

3. Galaxy Digital Holdings (GLXY)

Galaxy Digital — фінансова компанія, яка працює в секторі цифрових активів, криптовалют і блокчейн-технологій.

Резерви: 15,449 BTC.

Вартість: $1.44 млрд.

4. Tesla (TSLA)

Tesla під керівництвом Ілона Маска, відомого прихильника криптовалют, також володіє значним обсягом Bitcoin.

Резерви: 11,509 BTC.

Вартість: $1.07 млрд.

5. Coinbase (COIN)

Найбільша криптовалютна біржа США.

Резерви: 9,183 BTC.

Вартість: $857.1 млн.

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