Біткоїн зросте до $124 000 до кінця року, — Ark Invest Сьогодні 03:02 — Криптовалюта

Біткоїн зросте до $124 000 до кінця року, — Ark Invest

Аналітики Ark Invest очікують , що ціна біткоїна досягне позначки $124 000 до кінця 2024 року. Таким чином перша криптовалюта збереже значний потенціал для подальшого зростання.

За оптимістичним сценарієм ціна може зрости до $124 000 до кінця року. Поточна динаміка ринку відповідає цим прогнозам. Аналітик Ark Invest Девід П’юелл заявив, що біткоїн має всі передумови для подолання рівня $100 000 після очікуваної корекції.ціна може зрости до $124 000 до кінця року. Поточна динаміка ринку відповідає цим прогнозам.

На думку експертів Ark Invest, у цьому циклі криптовалюта може додатково зрости на 55−65%, досягнувши цінового діапазону $126 000-$134 000. Після цього рівня можна буде говорити про пік поточного циклу.

Експерт підтвердив прогноз генеральної директорки Ark Invest Кеті Вуд, яка вважає, що до 2030 року біткоїн може перевищити позначку $1 млн. Базовий прогноз становить $650 000, а за сприятливих умов ціна може досягти $1,5 млн.

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Аналітик відзначив ключову роль дій адміністрації США та регуляторів, зокрема Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Впровадження стратегічного біткоїн-резерву може стати рушієм подальшого зростання криптовалюти.

До слова, згідно зі звітом Pantera Capital, біткоїн може досягти $740 000 до квітня 2028 року, якщо збережуться поточні темпи зростання. Такий прогноз базується на середньому річному прирості у 88%.

noworries За матеріалами:

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