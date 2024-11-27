Аналітики прогнозують зростання біткоїна до $100 000 — Finance.ua

Аналітики прогнозують зростання біткоїна до $100 000 Сьогодні 09:36 — Криптовалюта

Аналітики прогнозують зростання біткоїна до $100 000

Біткоїн показав вражаючий приріст на 46,59% за місяць, піднявши свою капіталізацію до $1,94 трлн. Однак подальше зростання залежить від ряду факторів, які експерти називають вирішальними для досягнення цінового рівня в $100 000.

За словами аналітика Алекса Адлера-молодшого, біткоїн залишається далеко від пікових значень свого ринкового циклу.

Використовуючи індикатор SMA Multiplier, що аналізує циклічні тенденції, експерт зазначив, що біткоїн перебуває на початкових етапах росту.

Ця історична модель вказує, що біткоїн може перевершити довгоочікувану позначку в $100 000, якщо зберігатиметься позитивна ринкова динаміка.

Тим часом експерти CryptoQuant вважають, що основною перешкодою для подальшого росту є активний продаж на хвилі отримання прибутку.

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Індекс aSOPR, який відображає співвідношення продажів із прибутком до збитків, показав значення 1,049. Це свідчить про продажі за вигідними цінами та створює додатковий тиск на ціну біткоїна та уповільнює його підйом.

Крім того, коефіцієнт Take Buy/Sell Ratio (0,963) демонструє перевагу продавців на ринку, що також затримує зростання ціни.

Попри тиск з боку продажів, попит серед американських інвесторів підтримує стабільність.

Індекс Coinbase Premium, який відображає різницю у ціні біткоїна між біржами Coinbase та Binance, досягнув 0,1308, що близько до максимуму листопада.

Це свідчить про активні закупівлі з боку інвесторів у США, які сприяють утриманню ціни від подальшого падіння.

Аналітики вважають, що для досягнення нових вершин, біткоїну необхідно подолати тиск з боку продавців та покращити ринковий настрій.

Якщо попит збережеться, а історичні циклічні моделі повторяться, криптовалюта має всі шанси досягти символічної позначки вже в найближчі місяці.

noworries За матеріалами:

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