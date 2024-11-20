JP Morgan розповіли, чого очікувати криптогалузі після перемоги Трампа — Finance.ua
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JP Morgan розповіли, чого очікувати криптогалузі після перемоги Трампа

Криптовалюта
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JP Morgan розповіли, чого очікувати криптогалузі після перемоги Трампа
JP Morgan розповіли, чого очікувати криптогалузі після перемоги Трампа
Експерти інвестиційної компанії JPMorgan назвали головні зміни у криптовалютній галузі, які можуть відбутись коли Дональд Трамп вступить на посаду президента США.
Аналітики виділили шість основних потенційних змін, які може принести криптогалузі перемога Дональда Трампа.
На думку криптостратегів, нова адміністрація Білого дому і значна кількість американських політиків, які симпатизують криптовалютам, посприяють ухваленню законів про цифрові активи та блокчейн.
Експерти впевнені, що також зміниться підхід до регулювання галузі криптовалют.
«Якщо раніше основні повноваження концентрувалися в руках Комісії з цінних паперів і бірж США, то тепер нагляд за криптокомпаніями здійснюватиметься кооперативно. Іншими словами, регуляторні зобов’язання розподілять між кількома агентствами», — стверджують у JPMorgan.
Водночас банкам можуть дозволити зберігати на своєму балансі цифрові активи.
Окремо аналітики вказали на ймовірну появу нових спотових ETF.
«Йдеться про інвестиційні продукти на базі таких активів, як XRP і Solana. Однак для цього може знадобитися час, оскільки SEC все одно буде розглядати необхідність та доцільність запуску цих продуктів», — підкреслили в JPMorgan.
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Крім цього, експерти прогнозують сплеск активності венчурного капіталу в галузі.
Внаслідок чого обсяг фінансування в індустрії може відчутно зрости, а деякі компанії спробують провести публічне розміщення акцій (IPO).
Однак, варто зазначити, що аналітики не вірять у створення національного резерву Bitcoin у США.
За матеріалами:
noworries
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