Microsoft зробить цифрову копію Собору Паризької Богоматері за допомогою ШІ — Finance.ua

Microsoft зробить цифрову копію Собору Паризької Богоматері за допомогою ШІ Сьогодні 03:44 — Технології&Авто

Microsoft зробить цифрову копію Собору Паризької Богоматері за допомогою ШІ

Через шість років після руйнівної пожежі, яка знищила частину найвідомішої архітектурної пам’ятки Франції — зокрема дах і знаменитий шпиль, цифрова модель допоможе відтворити втрачені елементи готичного Собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі).

Про це повідомляє RFI

Цифрову реконструкцію Нотр-Даму зробить французький стартап Iconem у партнерстві з Microsoft.

У проєкті будуть використані інструменти штучного інтелекту, аерозйомка з дронів і лазерне сканування.

Для цього компанія застосовує технологію фотограмметрії: алгоритми обробляють тисячі зроблених зображень, створюючи на їх основі хмару точок, яка потім перетворюється на тривимірну модель.

Перше повне лазерне сканування собору було зроблено ще 2010 року американським істориком архітектури Ендрю Теллоном. Цифрова модель відіграла ключову роль у плануванні реставрації після пожежі 2019 року.

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Компанія Iconem здійснювала цифровізацією храмового комплексу Ангкор Ват у Камбоджі, а також пам’ятників, які постраждали від збройних конфліктів: античного міста Пальміра в Сирії, зруйнованого Мосула в Іраку та стародавнього міста Дільбарджін в Афганістані.

Глава Microsoft Бред Сміт також анонсував нове партнерство з паризьким Музеєм декоративних мистецтв (Musée des Arts Décoratifs) та Національною бібліотекою Франції (BnF). Буде оцифровано понад півтори тисячі макетів декорацій Паризької опери, що зберігаються в колекції BnF.

Ці ініціативи входять до масштабної програми Microsoft зі збереження культурної спадщини Європи, започаткованої 2019 року.

У її рамках компанія вже зробила цифрові копії базиліки Святого Петра у Римі, Мон-Сен-Мішеля у Франції, стародавньої Олімпії у Греції та палацу дожів у Венеції.

«Одна з речей, яку ми зрозуміли, працюючи у соборі Святого Петра, — це те, як цифрова репліка може допомогти в поточному обслуговуванні будівлі. Адже ви фіксуєте в цифровому форматі кожен сантиметр, те, що там знаходиться, і який це має вигляд», — сказав Бред Сміт у коментарі Reuters.

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