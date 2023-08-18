Microsoft випустив оновлення, яке блокує піратські копії Windows — Finance.ua
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Microsoft випустив оновлення, яке блокує піратські копії Windows

Технології&Авто
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Microsoft випустив оновлення, яке блокує піратські копії Windows
Microsoft випустив оновлення, яке блокує піратські копії Windows
Корпорація Microsoft випустила серпневі оновлення безпеки для Windows 10 і Windows 11. Тепер штатна програма захисту Windows Defender вміє розпізнавати та блокувати програму-активатор піратських версій ОС AutoKMS.
Про це повідомляє Microsoft.
«Microsoft випустила серпневі оновлення безпеки для операційної системи Windows 10 та Windows 11, а також для серверів. Оновлення для 10 нарешті виправило проблему з Intel DirectX у старій версії Windows 10. Окреме оновлення отримав вбудований антивірус Windows Defender», — сказано в повідомленні.
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Тепер базовий антивірус, серед іншого, вміє фіксувати та блокувати програму-активатор піратських версій Windows AutoKMS (Key Management Service). Саме ця програма є одним з найпопулярніших у світі інструментів для обходу системи ліцензування Microsoft.
Раніше Microsoft повідомляли, що кожна п’ята копія операційної системи Microsoft в світі встановлена нелегально.
AutoKMS — програма, яка використовується для злому продуктів Microsoft (Windows, Microsoft Office). Програма підмінює дані для безплатної активації незареєстрованих копій продуктів Microsoft. Програма підключається до віддалених серверів, щоб імітувати процес активації Microsoft KMS. Потім програма «активує» ліцензію на термін до 180 днів.

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