Microsoft припиняє продовження ліцензій компаніям рф — Finance.ua

Microsoft припиняє продовження ліцензій компаніям рф
Microsoft повідомив компанії в росії про те, що припиняє продовження ліцензій для операційних систем Windows з 30 вересня.
Про це повідомляють росЗМІ.
Як вказано в листі технічної підтримки компанії, Microsoft більше не може приймати платежі на місцевий банківський рахунок як оплату за свої послуги в росії.
Однак активні на той момент підписки будуть діяти до кінця терміну оплати. У майбутньому їх буде не можна продовжити.
З цього слідує, що російські компанії не зможуть отримувати оновлення для забезпечення безпеки інформації. Через це у рф почали шукати альтернативні операційні системи, такі як Linux або macOS.
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