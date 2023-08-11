Microsoft припиняє продовження ліцензій компаніям рф — Finance.ua

Microsoft припиняє продовження ліцензій компаніям рф Сьогодні 22:12 — Фондовий ринок

Microsoft припиняє продовження ліцензій компаніям рф

Microsoft повідомив компанії в росії про те, що припиняє продовження ліцензій для операційних систем Windows з 30 вересня.

Про це повідомляють росЗМІ.

Як вказано в листі технічної підтримки компанії, Microsoft більше не може приймати платежі на місцевий банківський рахунок як оплату за свої послуги в росії.

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Однак активні на той момент підписки будуть діяти до кінця терміну оплати. У майбутньому їх буде не можна продовжити.

З цього слідує, що російські компанії не зможуть отримувати оновлення для забезпечення безпеки інформації. Через це у рф почали шукати альтернативні операційні системи, такі як Linux або macOS.

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