Microsoft припинила підтримку найпопулярнішої версії Windows — Finance.ua

Microsoft припинила підтримку найпопулярнішої версії Windows Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

Microsoft припинила підтримку найпопулярнішої версії Windows

Софтверний гігант Micosoft випустив останнє оновлення для операційної системи Windows 10 версії 21H2. І нагадав, що з 13 червня не підтримує цю ОС. Це означає, що на неї більше не будуть приходити щомісячні апдейти з поліпшеннями безпеки, виправленнями помилок та іншими змінами.

Тим, хто «сидить» на Windows 10 21h2, рекомендується якомога швидше оновитися до останньої версії «десятки» — 22H2 — щоб забезпечити захист і актуальність своїх систем.

При цьому в Microsoft підкреслили, що її підтримка протриває лише до жовтня 2025 року. Тому компанія пропонує відразу перейти на Windows 11.

Microsoft випустила Windows 10 21H2 разом із першим випуском Windows 11 восени 2021 року. На сьогодні це найпопулярніша і одна з найстабільніших версій. Згідно з даними агентства AdDuplex на початок 2023 року, нею користувалися близько 35% користувачів по всьому світу.

УНІАН За матеріалами:

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