Microsoft припинила підтримку найпопулярнішої версії Windows — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft припинила підтримку найпопулярнішої версії Windows

Технології&Авто
50
Microsoft припинила підтримку найпопулярнішої версії Windows
Microsoft припинила підтримку найпопулярнішої версії Windows
Софтверний гігант Micosoft випустив останнє оновлення для операційної системи Windows 10 версії 21H2. І нагадав, що з 13 червня не підтримує цю ОС. Це означає, що на неї більше не будуть приходити щомісячні апдейти з поліпшеннями безпеки, виправленнями помилок та іншими змінами.
Тим, хто «сидить» на Windows 10 21h2, рекомендується якомога швидше оновитися до останньої версії «десятки» — 22H2 — щоб забезпечити захист і актуальність своїх систем.
При цьому в Microsoft підкреслили, що її підтримка протриває лише до жовтня 2025 року. Тому компанія пропонує відразу перейти на Windows 11.
Microsoft випустила Windows 10 21H2 разом із першим випуском Windows 11 восени 2021 року. На сьогодні це найпопулярніша і одна з найстабільніших версій. Згідно з даними агентства AdDuplex на початок 2023 року, нею користувалися близько 35% користувачів по всьому світу.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.