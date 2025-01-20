Microsoft уперше за 12 років підвищила вартість передплати на Office — Finance.ua

Microsoft уперше за 12 років підвищила вартість передплати на Office Сьогодні 02:27 — Технології&Авто

Microsoft уперше за 12 років підвищила вартість передплати на Office

Microsoft уперше за 12 років підвищила ціни для споживачів на пакет програм Office, сімейна передплата Microsoft 365 для шести осіб подорожчала на 30% і тепер коштує $130 на рік. Для індивідуальних користувачів ціна зросла на 43% до $100. Компанія робить ставку на готовність клієнтів платити більше за доступ до нових інструментів на базі штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg.

Нові ціни набирають чинності одразу для нових клієнтів, а для існуючих користувачів — після поновлення передплати.

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Мета підвищення — збільшити дохід від наявних клієнтів та обґрунтувати витрати компанії на розробку дорогих ШІ-сервісів. Microsoft, яка співпрацює зі стартапом OpenAI, додає інструменти штучного інтелекту до своїх продуктів. Ці інструменти можуть аналізувати документи, створювати текст та зображення.

Це перше підвищення цін за 12 років існування пакета, який спочатку називався Office 365, а тепер — Microsoft 365, пише видання.

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«Зміни забезпечують доступ до ШІ у продуктивних інструментах, які щодня використовують мільйони людей», — заявив віцепрезидент Microsoft Браян Роньє, додавши про покращення Office і нові сервіси, як-от антивірус і редагування медіа.

Раніше Microsoft тестувала підвищення цін в Австралії, Сінгапурі та інших країнах Південно-Східної Азії, що викликало негативну реакцію.

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