Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським держустановам — Finance.ua

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Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським держустановам

Особисті фінанси
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Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським держустановам
Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським держустановам
Компанія Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським державним установам.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України в Telegram.
«Освітні заклади, державні агенції та центральні й регіональні органи влади безоплатно користуватимуться хмарними продуктами Microsoft до кінця 2025 року. Це рішення допоможе посилити цифрову стійкість держави та захищати держустанови в кіберпросторі», — йдеться в повідомленні.
У Мінцифри зазначили, що з початку повномасштабної війни корпорація стійко підтримує Україну.
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Так, у 2023 році компанія надала технологічну допомогу на суму понад 500 млн дол., у 2024-му — ще на 100 млн дол.
Цього року очікується підтримка на аналогічну суму.
Microsoft також допоміг перенести цифрову інфраструктуру в безпечні датацентри по всій Європі. А ще долучається до підтримки проєктів з кібербезпеки, розслідування воєнних злочинів проти населення в Україні та фінансування гуманітарних організацій.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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