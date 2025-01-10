Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським держустановам — Finance.ua

Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським держустановам Сьогодні 10:29 — Особисті фінанси

Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським держустановам

Компанія Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським державним установам.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України в Telegram.

«Освітні заклади, державні агенції та центральні й регіональні органи влади безоплатно користуватимуться хмарними продуктами Microsoft до кінця 2025 року. Це рішення допоможе посилити цифрову стійкість держави та захищати держустанови в кіберпросторі», — йдеться в повідомленні.

У Мінцифри зазначили, що з початку повномасштабної війни корпорація стійко підтримує Україну.

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Так, у 2023 році компанія надала технологічну допомогу на суму понад 500 млн дол., у 2024-му — ще на 100 млн дол.

Цього року очікується підтримка на аналогічну суму.

Microsoft також допоміг перенести цифрову інфраструктуру в безпечні датацентри по всій Європі. А ще долучається до підтримки проєктів з кібербезпеки, розслідування воєнних злочинів проти населення в Україні та фінансування гуманітарних організацій.

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