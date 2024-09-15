Microsoft розробляє нові інструменти безпеки для Windows — Finance.ua
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Microsoft розробляє нові інструменти безпеки для Windows

Технології&Авто
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Microsoft розробляє нові інструменти безпеки для Windows
Microsoft розробляє нові інструменти безпеки для Windows
Microsoft готує нові засоби для Windows 11, які дозволять постачальникам засобів безпеки працювати поза ядром системи. Компанія працює над новими функціями, щоб запобігти повторенню ситуації з CrowdStrike, яка спричинила збій у роботі понад 8,5 мільйонів комп’ютерів по всьому світу.
Про це пише The Verge.
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Компанія провела саміт безпеки, на який запросила різних постачальників засобів безпеки, включно з CrowdStrike, щоб обговорити потенційні засоби для запобігання таких інцидентів.
Microsoft заявила, що «обговорила вимоги та ключові проблеми у створенні нової платформи, яка може задовольнити потреби постачальників безпеки».
«Як наші клієнти, так і партнери екосистеми звернулися до корпорації Microsoft з проханням надати додаткові можливості безпеки поза режимом ядра, які, разом із безпечними методами розгортання, можуть бути використані для створення високодоступних рішень безпеки», — каже Девід Вестон, віцепрезидент із корпоративної безпеки та безпеки операційних систем у Microsoft.
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Попри те, що техногігант напряму не говорить, що обмежить доступ до ядра для постачальників безпеки, компанії під час саміту все ж обговорили потреби у продуктивності та виклики для роботи поза режимом ядра, а також необхідність захисту від несанкціонованого доступу для продуктів безпеки та вимоги до датчиків безпеки.
За матеріалами:
mezha.media
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