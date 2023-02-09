Microsoft представила оновлену пошукову систему на базі штучного інтелекту — Finance.ua

Microsoft представила оновлену пошукову систему на базі штучного інтелекту 09.02.2023, 01:20 — Технології&Авто

Microsoft представила оновлену пошукову систему на базі штучного інтелекту

Компанія Microsoft на спеціальному заході презентувала оновлений пошуковик Bing на базі чат-бота ChatGPT.

Нова версія браузера підтримує 100 мов і працює у двох конфігураціях. Перша показує традиційну пошукову видачу й анотацію, згенеровану ШІ у правій частині екрана. Друга виконана розробниками у вигляді діалогового вікна, де користувачі можуть поспілкуватися з чат-ботом.

Функції ШІ для Bing працюють на передовій мовній моделі OpenAI нового покоління. Вона потужніша за ту, що використовується у класичному ChatGPT, і налаштована спеціально для пошуку інформації.

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«Модель базується на основних знаннях і досягненнях ChatGPT і GPT-3.5, вона стала ще швидшою, точнішою та ефективнішою», — ідеться в пресрелізі.

Також компанія оновила основні пошукові алгоритми Bing — завдяки цьому відповіді у видачі стануть більш релевантними.

«Розумний» пошук буде доступний і в браузері Microsoft Edge. Чат-бота можна викликати за допомогою кнопки на бічній панелі. У браузері бот зможе генерувати короткі анотації до PDF-документів, звіряти інформацію з відкритими джерелами й формувати електронну таблицю за результатами пошуку.

Також під час презентації розробники показали, як за допомогою ШІ переписати фрагмент коду або написати пост у LinkedIn.

Для широкого загалу оновлений Bing стане доступний найближчими тижнями. У компанії зазначили, що розгортання функцій відбуватиметься поступово, а всі охочі вже можуть записатися в лист очікування.

Представники Microsoft зазначили, що користувачі будуть «приємно здивовані» можливостями пошуковика. За словами генерального директора Microsoft Сатьї Наделли, штучний інтелект дасть змогу вивести пошук на абсолютно новий рівень, надаючи користувачу інформацію значно швидше, ніж було до того.

Цікаво, що раніше Microsoft попросив своїх співробітників не ділитися з чат-ботом ChatGPT конфіденційною інформацією під час використання ШІ у робочих завданнях. Попри співпрацю Microsoft та OpenAI, технічний гігант все ж побоюється «зливу» кодів.

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noworries За матеріалами:

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