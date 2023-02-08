Google запустить конкурента ChatGPT найближчим часом — Finance.ua

Google запустить конкурента ChatGPT найближчим часом 08.02.2023, 00:46 — Технології&Авто

Google запустить конкурента ChatGPT найближчим часом

Корпорація Google показала чат-бот Bard, що працює на базі штучного інтелекту. Цей застосунок повинен стати відповіддю на ChatGPT, популярного ШІ, що вміє підтримувати бесіду, відповідати на запитання і писати тексти.

Bard використовує дані з інших сервісів Google. За словами керівника Google Сундара Пічаї, чат-бот отримує дані з інтернету і може давати відповіді, що містять актуальну інформацію. Це одна з переваг Bard над конкурентом, який, нагадаємо, натренований на даних до 2021 року.

«Ми працюємо над експериментальним сервісом розмовного ШІ на базі LaMDA, який ми називаємо Bard. Ми робимо ще один крок уперед, відкриваючи його для правильних тестувальників, перш ніж зробити його широкодоступним для громадськості найближчими тижнями», — йдеться в повідомленні Google.

Для зовнішнього тестування компанія випустить спрощену версію чат-бота з полегшеною версією LaMDA — нейромережі, що лежить в основі Bard. До речі, LaMDA це саме та нейромережа, яку влітку один зі співробітників Google запідозрив у наявності свідомості.

Якщо Bard постійно перенавчається, то це може стати ключовою відмінністю сервісу Google від ChatGPT. Однак варто буде почекати на реакцію OpenAi, яка, ймовірно, не залишилася без тузів в рукаві.

Найбільший розробник пошукових систем у Китаї компанія Baidu також має намір інтегрувати власний чат-бот Ernie у свої основні пошукові сервіси. Інструмент дасть змогу користувачам отримувати результати в «розмовному» стилі — таку саму функціональність має і чат-бот ChatGPT компанії OpenAI, хоча його інтеграція в пошукові сервіси поки що не відбулася.

Телеканал 24 За матеріалами:

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