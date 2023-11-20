Microsoft представила додаток для підключення iPhone до Windows 365 — Finance.ua

Microsoft представила додаток для підключення iPhone до Windows 365 Сьогодні 03:06 — Технології&Авто

Microsoft представила додаток для підключення iPhone до Windows 365

Корпорація Microsoft випустила програму Windows App для iOS, iPadOS, macOS, Windows і браузерів. Вона призначена для віддаленого підключення до продуктів виробника софту.

Про це повідомляє The Verge

Додаток створили на основі Windows 365 і перетворили його на центральний вузол підключення з віддалених ПК, віртуального робочого столу Azure, Windows 365, Microsoft Dev Box і служб віддаленого робочого столу Microsoft.

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В оновленому додатку доступні налаштування роздільної здатності і масштабування дисплея, а також підключення периферійних пристроїв, таких як вебкамери, накопичувачі і принтери.

Попередня версія програми для Windows наразі недоступна для Android.

Користуватися додатком можуть лише власники бізнес-акаунтів Microsoft, але є ймовірність того, що він стане доступним і для звичайних користувачів.

Microsoft має подібні програми для віддаленого підключення до комп’ютерів, однак окремий додаток є незвичним брендингом і може свідчити про плани Microsoft щодо перенесення Windows у хмару.

Загалом у Windows 11 уже з’явилася низка вебфункцій, зокрема головний пошуковий інтерфейс, який оновлюється з інтернету, система віджетів та інтеграція з Copilot.

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