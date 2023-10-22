Microsoft заплатить $15 000 тому, хто надурить штучний інтелект — Finance.ua
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Microsoft заплатить $15 000 тому, хто надурить штучний інтелект

Фондовий ринок
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Microsoft заплатить $15 000 тому, хто надурить штучний інтелект
Microsoft заплатить $15 000 тому, хто надурить штучний інтелект
Пошукова система Bing була розроблена Microsoft майже 15 років тому. У лютому цього року компанія представила оновлену версію браузера Edge з елементами штучного інтелекту. Нагадаємо, що це стало можливим завдяки інтегрованій у Bing нейромережі ChatGPT.
Щоби новий продукт не поступався іншим конкурентним нейромережам, у Microsoft вирішили влаштувати для Bing своєрідний тест-драйв. Техногігант пропонує всім охочим відшукати вразливості у Bing AI. Найбільш просунутим зламувачам обіцяють пристойну винагороду від $2000 до $15 000.
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Згідно із запропонованими критеріями Microsoft, учасники змагань мають представити у письмовому або ж відеоформаті раніше невідомі «важливі» і «критичні» для безпеки вразливості. Наприклад, потрібно спровокувати Bing AI генерувати непристойні і навіть образливі відповіді у чаті, які порушують вимоги компанії. Безумовним досягненням стане доступ до закритої інформації, пов’язаної з даними машинного навчання Bing AI або ж конфіденційною інформацією про користувачів.
У Microsoft зазначили: розмір винагороди залежатиме від критичності виявленої вразливості та якості наданого звіту.
За матеріалами:
noworries
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