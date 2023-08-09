Чат-бот Bing від Microsoft зʼявиться в усіх браузерах — Finance.ua

Чат-бот Bing від Microsoft зʼявиться в усіх браузерах Сьогодні 03:28 — Технології&Авто

Чат-бот Bing від Microsoft зʼявиться в усіх браузерах

Компанія Microsoft оголосила , що незабаром чат-бот Bing на основі штучного інтелекту буде доступний в усіх браузерах, зокрема на мобільних пристроях.

У своєму блозі компанія наголошує, що Bing AI пропонує «найкращий» досвід користування саме в браузері Edge, адже там він підтримує довші розмови, історію та інші вбудовані функції. Наприклад, у Edge користувач може обмежитися 30 повідомленнями в розмові з чат-ботом на чотири тисячі символів кожне. У Chrome це лише 5 повідомлень і дві тисячі символів.

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Дату запуску Bing AI в інших браузерах поки не розголошують.

Нагадаємо, Microsoft почала надавати користувачам безліч оновлень ШІ, включаючи ChatGPT, пошукову систему Bing, а також хмарні сервіси.

theБабель За матеріалами:

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