Microsoft планує скоротити понад 10 тисяч працівників — Finance.ua

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Microsoft планує скоротити понад 10 тисяч працівників

Фондовий ринок
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Microsoft планує скоротити понад 10 тисяч працівників
Microsoft планує скоротити понад 10 тисяч працівників
Корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади скасувати.
Про це повідомляє Reuters.
Очікується, що Microsoft скоротить близько 11 тисяч працівників, що становить 5% штату компанії. Компанія планує скоротити робочі місця у низці інженерних підрозділів та рекрутинговому підрозділі.
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Анонсовані звільнення пов’язані з уповільненням попиту на цифрові послуги та погіршенням глобальних економічних перспектив.
«З погляду загальної картини, чергова хвиля звільнень у Microsoft засвідчує, що ситуація в цифровому секторі не покращується, а, ймовірно, погіршується», — заявив аналітик Morningstar Ден Романофф.
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Згідно з наявними даними, станом на 30 червня 2022 року у компанії налічувалися 221 тисяча штатних співробітників, у тому числі 122 тисячі у США.
Як повідомлялося, раніше масові скорочення персоналу відбулися в Amazon, Meta, Twitter, Microsoft, Salesforce та інших технологічних гігантах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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