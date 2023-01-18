Microsoft планує скоротити понад 10 тисяч працівників — Finance.ua

Microsoft планує скоротити понад 10 тисяч працівників Сьогодні 22:35 — Фондовий ринок

Microsoft планує скоротити понад 10 тисяч працівників

Корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади скасувати.

Про це повідомляє Reuters

Очікується, що Microsoft скоротить близько 11 тисяч працівників, що становить 5% штату компанії. Компанія планує скоротити робочі місця у низці інженерних підрозділів та рекрутинговому підрозділі.

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Анонсовані звільнення пов’язані з уповільненням попиту на цифрові послуги та погіршенням глобальних економічних перспектив.

«З погляду загальної картини, чергова хвиля звільнень у Microsoft засвідчує, що ситуація в цифровому секторі не покращується, а, ймовірно, погіршується», — заявив аналітик Morningstar Ден Романофф.

Згідно з наявними даними, станом на 30 червня 2022 року у компанії налічувалися 221 тисяча штатних співробітників, у тому числі 122 тисячі у США.

Як повідомлялося, раніше масові скорочення персоналу відбулися в Amazon, Meta, Twitter, Microsoft, Salesforce та інших технологічних гігантах.

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