Працівники Microsoft отримають необмежену відпустку — Finance.ua

Працівники Microsoft отримають необмежену відпустку
Microsoft більше не вимагатиме від американських співробітників офіційно реєструвати відпустку завдяки новій політиці дискреційної відпустки.
Як повідомляє The Verge, корпорація називає свою необмежену відпустку «дискреційною відпусткою», і вона застосовуватиметься до всіх штатних працівників зі США.
З 16 січня навіть новим співробітникам Microsoft більше не потрібно буде чекати, щоб отримати відпустку.
Крім нововведень, корпорація, як і раніше, залишає за співробітниками 10 корпоративних відпусток на рік, лікарняні дні та відгули, у тому числі через втрату близьких людей або пов’язані з виконанням обов’язків присяжних.
Працівники, які накопичили невикористані відпустки (ще за старою системою), отримають одноразову виплату у квітні.
Співробітники Microsoft, що працюють на погодинній оплаті, а також штатні співробітники за межами США не отримують необмежену відпустку. Корпорація пояснює це федеральними законами та законами штату про зарплату та години роботи, а також особливостями законодавства різних країн.
Microsoft не перша велика технологічна компанія, яка запровадила необмежену відпустку. Salesforce, LinkedIn, що належить Microsoft, Oracle і Netflix пропонують таку саму політику необмеженої відпустки для співробітників.
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