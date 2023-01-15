Працівники Microsoft отримають необмежену відпустку — Finance.ua
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Працівники Microsoft отримають необмежену відпустку

Світ
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Microsoft більше не вимагатиме від американських співробітників офіційно реєструвати відпустку завдяки новій політиці дискреційної відпустки.
Як повідомляє The Verge, корпорація називає свою необмежену відпустку «дискреційною відпусткою», і вона застосовуватиметься до всіх штатних працівників зі США.
З 16 січня навіть новим співробітникам Microsoft більше не потрібно буде чекати, щоб отримати відпустку.
Крім нововведень, корпорація, як і раніше, залишає за співробітниками 10 корпоративних відпусток на рік, лікарняні дні та відгули, у тому числі через втрату близьких людей або пов’язані з виконанням обов’язків присяжних.
Працівники, які накопичили невикористані відпустки (ще за старою системою), отримають одноразову виплату у квітні.
Співробітники Microsoft, що працюють на погодинній оплаті, а також штатні співробітники за межами США не отримують необмежену відпустку. Корпорація пояснює це федеральними законами та законами штату про зарплату та години роботи, а також особливостями законодавства різних країн.
Microsoft не перша велика технологічна компанія, яка запровадила необмежену відпустку. Salesforce, LinkedIn, що належить Microsoft, Oracle і Netflix пропонують таку саму політику необмеженої відпустки для співробітників.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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