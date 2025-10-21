Microsoft допоможе Україні модернізувати статистику через ШІ Сьогодні 12:26

Microsoft допоможе Україні модернізувати статистику через ШІ

Державна служба статистики України підписала Меморандум про співпрацю з компанією «Майкрософт Україна».

Про це повідомила пресслужба Держстату.

Це партнерство відкриває новий етап розвитку української статистики — від підтримки стабільності під час війни до активного впровадження інновацій та цифрових технологій.

Що зміниться

Співпраця передбачає:

модернізацію статистичної інфраструктури,

створення сучасних платформ для роботи з даними,

оптимізацію внутрішніх процесів,

використання хмарних сервісів, штучного інтелекту й машинного навчання,

розвиток систем захисту даних і нових інструментів для взаємодії та навчання персоналу.

Навіщо це

Як йдеться у повідомленні, таким чином Держстат переходить від «виживання» до інновацій. Використання рішень Microsoft допоможе зробити державну статистику прозорішою, швидшою та зрозумілішою для бізнесу, держави й громадян. За словами заступника голови Держстату Артема Рудька, сучасні цифрові рішення перетворять статистику на зручний інструмент, а не лише джерело цифр.

Завдяки партнерству українська статистика зможе працювати на рівні провідних європейських систем — із фокусом на відкритість, достовірність і доступність даних. Microsoft, у свою чергу, зазначає, що підтримує Україну в побудові прозорої економіки, де дані стають основою для довіри й розвитку.

Перші спільні проєкти зі штучним інтелектом у сфері статистики планують презентувати вже восени 2025 року.

