0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft допоможе Україні модернізувати статистику через ШІ

8
Microsoft допоможе Україні модернізувати статистику через ШІ
Microsoft допоможе Україні модернізувати статистику через ШІ
Державна служба статистики України підписала Меморандум про співпрацю з компанією «Майкрософт Україна».
Про це повідомила пресслужба Держстату.
Це партнерство відкриває новий етап розвитку української статистики — від підтримки стабільності під час війни до активного впровадження інновацій та цифрових технологій.

Що зміниться

Співпраця передбачає:
  • модернізацію статистичної інфраструктури,
  • створення сучасних платформ для роботи з даними,
  • оптимізацію внутрішніх процесів,
  • використання хмарних сервісів, штучного інтелекту й машинного навчання,
  • розвиток систем захисту даних і нових інструментів для взаємодії та навчання персоналу.

Навіщо це

Як йдеться у повідомленні, таким чином Держстат переходить від «виживання» до інновацій. Використання рішень Microsoft допоможе зробити державну статистику прозорішою, швидшою та зрозумілішою для бізнесу, держави й громадян. За словами заступника голови Держстату Артема Рудька, сучасні цифрові рішення перетворять статистику на зручний інструмент, а не лише джерело цифр.
Читайте також
Завдяки партнерству українська статистика зможе працювати на рівні провідних європейських систем — із фокусом на відкритість, достовірність і доступність даних. Microsoft, у свою чергу, зазначає, що підтримує Україну в побудові прозорої економіки, де дані стають основою для довіри й розвитку.
Перші спільні проєкти зі штучним інтелектом у сфері статистики планують презентувати вже восени 2025 року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems