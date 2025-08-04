МХП завершила угоду щодо придбання понад 92% компанії Grupo UVESA — Finance.ua
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МХП завершила угоду щодо придбання понад 92% компанії Grupo UVESA

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МХП завершила угоду щодо придбання понад 92% компанії Grupo UVESA
МХП завершила угоду щодо придбання понад 92% компанії Grupo UVESA
Українська аграрна компанія МХП офіційно завершила угоду з купівлі понад 92% акцій іспанської компанії UVESA — одного з найбільших виробників м’яса птиці та свинини в Іспанії.
Про це Finance.ua повідомила пресслужба компанії.
Закриття угоди стало можливим після того, як МХП:
  • отримав усі необхідні дозволи від антимонопольних органів у Україні, Іспанії, Саудівській Аравії, Сербії, Чорногорії та Косові;
  • а також погодження від Єврокомісії щодо іноземних субсидій.
Початкову угоду компанії підписали ще в березні 2025 року.
Після завершення усіх формальностей МХП повністю розрахувався з продавцями та став власником понад 92% компанії UVESA. Відтепер українська компанія контролює ключові процеси та операційну діяльність UVESA в Іспанії.
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За словами Юрія Косюка, засновника та CEO МХП, угоду вже фіналізували — наразі компанія переходить до етапу інтеграції UVESA.
Інтеграційний процес зосереджуватиметься на узгодженні операційних процесів, обміні експертизою та інвестиціях у підвищення ефективності й інновації. Компанії також досліджуватимуть нові можливості для експорту та розширення своєї присутності на ринках Європи та Близького Сходу.

Що відомо про МХП

  • МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об’єднує понад 36 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в ТОП-20 кращих роботодавців України за версією Forbes.
  • МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є одним із найбільших платників податків у агросекторі, у 2024 році МХП визнана одним із найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV.
  • МХП — лідер з виробництва курятини в Європі та входить у ТОП-10 світових виробників курятини за даними рейтингу WattPoultry. Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами — кілька мереж, зокрема магазини «Мʼясомаркет» і заклади Döner Маркет.
  • Разом зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП-Громаді» компанія підтримує українців, розвиває громади та зберігає українську культуру. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин реалізує програму «‎МХП Поруч».
  • Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.
За матеріалами:
Finance.ua
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