МХП закрила випуск єврооблігацій на $450 млн
Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП успішно закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Це є сигналом довгострокової довіри міжнародних інвесторів та фінансових інституцій до стійкості бізнес-моделі МХП, високої якості корпоративного управління та здатності компанії працювати в умовах безпрецедентних викликів.
Що відомо про єврооблігації МХП
Деталі нового випуску єврооблігацій:
- загальна основна сума — $450 млн;
- купонна ставка — 10,5%;
- строк погашення — 2029 рік;
- емітент — дочірня компанія MHP Lux S.A., зареєстрована в Люксембурзі;
- гарантії на облігації надають MHP SE, її українські дочірні компанії та MHP Europe Limited.
Що далі
Компанія планує використати кошти від розміщення облігацій разом із власним внеском у $100 млн для тендерного викупу та погашення облігацій MHP Lux S.A. 2026 року на суму $550 млн зі ставкою 6,95%.
Очікується, що будь-які облігації 2026 року, які не будуть подані в межах тендерної пропозиції та викуплені для погашення, будуть погашені за номінальною вартістю відповідно до повідомлення про погашення, оприлюдненого одночасно з оголошенням тендерної пропозиції, 18 лютого 2026 року.
Це дозволить компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі.
