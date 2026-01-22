МХП закрила випуск єврооблігацій на $450 млн Сьогодні 15:14

МХП стала першою українською компанією, яка успішно закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій ісля початку повномасштабної війни

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП успішно закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Це є сигналом довгострокової довіри міжнародних інвесторів та фінансових інституцій до стійкості бізнес-моделі МХП, високої якості корпоративного управління та здатності компанії працювати в умовах безпрецедентних викликів.

Що відомо про єврооблігації МХП

Деталі нового випуску єврооблігацій:

загальна основна сума — $450 млн;

купонна ставка — 10,5%;

строк погашення — 2029 рік;

емітент — дочірня компанія MHP Lux S.A., зареєстрована в Люксембурзі;

гарантії на облігації надають MHP SE, її українські дочірні компанії та MHP Europe Limited.

Що далі

Компанія планує використати кошти від розміщення облігацій разом із власним внеском у $100 млн для тендерного викупу та погашення облігацій MHP Lux S.A. 2026 року на суму $550 млн зі ставкою 6,95%.

Очікується, що будь-які облігації 2026 року, які не будуть подані в межах тендерної пропозиції та викуплені для погашення, будуть погашені за номінальною вартістю відповідно до повідомлення про погашення, оприлюдненого одночасно з оголошенням тендерної пропозиції, 18 лютого 2026 року.

Це дозволить компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі.

