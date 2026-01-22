0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МХП закрила випуск єврооблігацій на $450 млн

116
МХП стала першою українською компанією, яка успішно закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій ісля початку повномасштабної війни
МХП стала першою українською компанією, яка успішно закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій ісля початку повномасштабної війни
Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП успішно закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Це є сигналом довгострокової довіри міжнародних інвесторів та фінансових інституцій до стійкості бізнес-моделі МХП, високої якості корпоративного управління та здатності компанії працювати в умовах безпрецедентних викликів.

Що відомо про єврооблігації МХП

Деталі нового випуску єврооблігацій:
  • загальна основна сума — $450 млн;
  • купонна ставка — 10,5%;
  • строк погашення — 2029 рік;
  • емітент — дочірня компанія MHP Lux S.A., зареєстрована в Люксембурзі;
  • гарантії на облігації надають MHP SE, її українські дочірні компанії та MHP Europe Limited.
Читайте також

Що далі

Компанія планує використати кошти від розміщення облігацій разом із власним внеском у $100 млн для тендерного викупу та погашення облігацій MHP Lux S.A. 2026 року на суму $550 млн зі ставкою 6,95%.
Очікується, що будь-які облігації 2026 року, які не будуть подані в межах тендерної пропозиції та викуплені для погашення, будуть погашені за номінальною вартістю відповідно до повідомлення про погашення, оприлюдненого одночасно з оголошенням тендерної пропозиції, 18 лютого 2026 року.
Це дозволить компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems