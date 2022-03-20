Metro погрожував зупинити бізнес в Україні через вимоги припинити роботу в Росії, — Дубілет

Вчора 15:15 — Фондовий ринок

Центральний офіс німецького ритейлера Metro зі штаб-квартирою в Дюсельдорфі погрожував своєму українському підрозділу санкціями.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив екс-міністр Кабінету міністрів та один із засновників Monobank Дмитро Дубілет.

За його словами, український підрозділ Metro з першого дня війни почав звертатися до німецького офісу з вимогою закрити бізнес у росії.

«Спочатку вони отримали бла-бла лист у відповідь про те, що вони не вважають, що їхні продажі в росії мають вплив на війну. І взагалі, мовляв, вони жертвують гроші в ООН...» — каже він.

Але потім українському офісу стали загрожувати, що якщо вони не припинять тиск, то Україна буде відключена від централізованих закупівель та постачання товару, що може призвести до повної зупинки бізнесу в Україні.

Рішення залишатися в росії Рада директорів приймала без обговорення зі співробітниками. Усіх просто поставили перед фактом, передає інформацію працівників Metro Україна Дубілет. Крім того, у 2014 році Metro AG не відмовилася від роботи в анексованому Криму. А перереєструвала два магазини у Сімферополі та Севастополі на окрему російську юридичну особу, щоб уникнути санкцій.

Раніше український підрозділ компанії повідомив, що 2 березня Рада директорів Metro Україна звернулася з офіційним листом від імені всіх співробітників до керівництва Metro AG у Дюссельдорфі з вимогою негайно закрити бізнес на території росії. Від штаб-квартири українці отримали негативну відповідь, з посиланням на те, що 10 тис. працівників у росії залишаться без роботи. Мовляв, санкції, які запроваджує цивілізований світ у відповідь на агресію росії, мають впливати на керівництво країни та її економіку, а не на населення.

Metro Україна категорично не погоджується з позицією своєї материнської компанії, додають у прес-службі мережі.

«Наша позиція щодо необхідності закриття бізнесу Metro в росії залишається незмінною», — сказано в повідомленні компанії.

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