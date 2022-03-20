Швейцарський гендиректор Nestle закликав український офіс дружити з російським – Дубілет — Finance.ua

Швейцарський гендиректор Nestle закликав український офіс дружити з російським – Дубілет

Вчора 12:16 — Фондовий ринок

СЕО швейцарської компанії Nestle, що відмовляється йти з російського ринку, Марк Шнайдер вже після початку війни закликав український офіс дружити з російським.

Про це у своєму Facebook написав бізнесмен і ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет із посиланням на співробітників львівського офісу Nestle.

«У Nestle у Львові є офіс, і, судячи по розповідях його співробітників, там відбувається справжня драма. Звісно, як тільки почалась війна, львівський офіс відразу почав завалювати швейцарців вимогами припинити бізнес у росії. У відповідь, як мені переповіло кілька людей, СЕО компанії Марк Шнайдер закликав український офіс дружити з російським», — пише Дубілет.

Він також пояснив, що до початку війни співробітники львівського офісу зокремаі обслуговували певні аспекти роботи російського офісу та з її початком відразу припинили це робити. Головний офіс тоді попросив їх передати справи щодо росії іншому офісу, на що українці, звісно, також відповіли відмовою.

«Nestle — це моє перше місце роботи, яким я завжди пишалася. А зараз можу сказати тільки, що Nestle — це найбільше розчарування в моєму житті», — процитував бізнесмен пряму мову однієї співробітниці Nestle.

Водночас Дубілет вважає позицію Nestle щодо росії дивною, оскільки на росію в них припадає лише 2% доходів, а після падіння рубля буде ще менше.

«Компанія заявила, що припиняє бізнес в росії, окрім як по essential products — типу дитячого харчування чи корму для тварин. Ось це слово essential мене прям бісить. Так компанія ніби намагається показати, що вони це роблять не через гроші, а через гуманістичний аспект (хіба вам не шкода дітей чи милих звіряток?)», — написав він.

При цьому він нагадує, що на сайті компанії наводиться їхня офіційна заява щодо війни.

«Як і багато інших компаній, вони починають з того, що вони „shocked and deeply saddened“. Але, наприклад, коли вони пишуть про „invasion of Ukraine“, вони навіть не пишуть russian invasion», — констатував Дубілет.

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